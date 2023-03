Mulher com lesÃµes Ã© deixada pela filha na ala vermelha da Santa Casa

Uma mulher, de 41 anos, foi deixada na ala vermelha da Santa Casa de Campo Grande pela sua própria filha, não identificada, durante a madrugada desta quinta-feira (16). A paciente estava inconsciente, agitada e supostamente machucada.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, a Polícia Militar foi acionada para verificar a situação no hospital, porém, não conseguiu encontrar a filha.

Ainda na versão apresentada, a filha teria deixado a mulher e tomado destino ignorado por estar muito alterada. Os militares ainda constataram que a paciente estava agitada e inconsciente.

Apesar de não detalhar os locais das possíveis lesões, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também