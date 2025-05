Mulher com recém-nascido no colo é agredida pelo marido e bebê sofre lesão em MS

Um mulher de 26 anos e seu bebê recém-nascido ficaram feridos durante agressões do marido na tarde de sábado (3), em Fátima do Sul. O homem confessou o crime e teve a prisão preventiva decretada.



Conforme relatado pela vítima, o casal está junto há cerca de 9 anos entre idas e vindas, quando não no último sábado houve uma discussão e o autor agrediu a vítima que estava com a criança no colo que também acabou sendo atingida e ficou com algumas lesões.



Além disso o autor fugiu do local com a bicicleta da vítima. Por sua vez a mulher buscou ajuda em uma vizinha que acionou a Polícia Militar. O agressor foi encontrado na casa de um parente onde confessou o crime e recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde a prisão foi formalizada. Ainda foi solicitada a decretação da prisão preventiva do acusado, considerando o histórico de violência, a escalada das agressões e o risco à integridade física da vítima e do recém-nascido.



A mulher e a criança receberam atendimento médico e passam bem. Eles serão amparados com medidas protetivas de urgência.

