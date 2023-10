Mulher 'compra' peça de carro pela internet e perde mais de R$ 1,5 mil ao cair em golpe

Uma mulher, de 37 anos, perdeu pouco mais de R$ 1,5 mil ao cair em um golpe nas redes sociais, em Nova Andradina.

Conforme o site Jornal da Nova, a vítima estava navegando pelas redes quando se deparou com o anúncio de uma empresa revendedora de peças automotivas no Facebook e buscou atendimento. Após ter clicado no anúncio, ela foi direcionada ao atendimento via aplicativo WhatsApp, ambiente no qual negociou a compra das peças que necessitava e efetuou o pagamento de R$ 1.575.

Depois de fazer o pagamento, a mulher foi bloqueada pelo vendedor e não conseguiu mais contato com a empresa. As informações fornecidas pelo estelionatário apontam para uma loja que existe no Estado de Goiás, contudo, ao se aplicar a ferramenta "street view" percebe-se que não há correspondência entre o endereço constante no Google e as imagens expostas nas redes sociais.

Ainda de acordo com o site, a vítima também não conseguiu contato através dos telefones disponibilizados no Google, o que sugere ter sido a empresa cadastrada naquela plataforma apenas para facilitar a aplicação do golpe.

Percebendo que foi vítima de um golpe, a mulher procurou a Delegacia de Polícia Civil do município, onde o caso foi registrado.

