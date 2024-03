Em São José da Tapera, no estado do Alagoas, uma mulher de 24 anos confessou no Facebook ter assassinado a tiros o amante, em uma emboscada, feita em 2021.

O delegado Thales Araújo informou que Edhione da Conceição Silva estava foragida, mas foi localizada na cidade de União dos Palmares. Ela foi presa nesta segunda-feira (26).

De acordo com a Polícia Civil, Edhione postou no seu perfil do Facebook a confissão do assassinato de Antônio Celso Fernandes no mesmo dia em que ela o matou. Em um deles, a mulher disse que cometeu o crime porque a vítima não queria abandonar a família para ficar com ela.

Segundo as investigações, Antônio foi atraído por Edhione até a casa do irmão dela, onde aconteceu o crime. Atualmente, a mulher tem um filho recém-nascido e responderá por homicídio qualificado.

Confissão no Facebook (Reprodução/g1)

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também