Mulher corta pênis de marido e joga na privada após descobrir traição

Uma mulher, de 34 anos, se entregou a polícia de Atibaia, cidade no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (22), após ter cortado o pênis de seu marido e jogado o órgão dentro de uma privada na madrugada de hoje.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher relatou à polícia que, no dia de seu aniversário, descobriu que seu marido a estava traindo com uma sobrinha dela, de apenas 15 anos de idade.

Aos policiais, a mulher contou que simulou que teria uma relação sexual com o marido, amarrou as mãos dele utilizando uma calcinha e, que após o pênis do homem estar ereto, o cortou utilizando uma navalha.

Com o órgão decepado em mãos, ela tirou uma foto do pênis e o jogou dentro da privada, dando descarga logo em seguida, com a intenção que ele não pudesse ser reimplantado.

Logo após o crime, o homem saiu da residência pedindo socorro, enquanto a mulher se encontrou com o irmão e foi até a delegacia de plantão, onde confessou o crime.

O homem foi até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a pé, para buscar atendimento. Ele foi transferido durante a madrugada para o Hospital Universitário São Francisco.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio, e a mulher responderá ao crime em liberdade, já que se apresentou espontaneamente à polícia.

Deixe seu Comentário

Leia Também