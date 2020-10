Mulher da golpe de facão na cabeça de ex-marido

Brenda Assis, com informações Hojemais

Na manhã desta quinta-feira, 8 de outubro, um homem de 27 anos recebeu um golpe de facão na cabeça, dado pela da ex-mulher, em uma aldeia indígena, em Dourados.

Segundo informações do site Hojemais, o homem disse que estava acompanhado de amigos, quando foi abordado pela sua ex-mulher e pelo irmão dela, que chegou gritando “é este aí, pega ele”.

De acordo com informações do site MS Notícias, o irmão segurou a vítima e deu o golpe de facão, que acertou sua cabeça, logo após, em fugiram e deixaram o rapaz machucado na estrada. Os amigos que estavam com ele saíram correndo momentos antes dele ser esfaqueado.

A vítima relatou que já estava sendo ameaçado de morte pela mulher. Ele foi socorrido por um vizinho e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde está sob cuidados médicos.

