Mulher dá uma facada no marido por ciúmes, em Dourados

Na noite de sábado (22), uma mulher de 32 anos deu uma facada no marido no bairro Parque do Lago, em Dourados. Conforme as informações, no momento do crime, o casal estava bebendo e acabaram discutindo por ciúmes.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, em determinado momento, a mulher se apossou de uma faca e atingiu o companheiro próximo ao umbigo.

Mesmo ferido, a vítima de 45 anos foi até a casa de um parente próximo da casa dele e pediu ajuda. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e o homem foi conduzido para o Hospital da Vida. O caso dele é considerado grave.

Após o caso, a autora da facada se apresentou no Primeiro Distrito Policial acompanhada de um advogado. Ela responderá em liberdade por lesão corporal grave.

