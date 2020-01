Mulher de 30 anos matou Ingrid por ciúmes do ex

Jônathas Padilha, com informações do Correio News

O delegado de Chapadão do Sul, Dr. Felipe Potter, afirmou nesta quinta-feira (23) que um adolescente, 15 anos, confessou o assassinato de Ingrid Lopes Ribeiro, 13 anos, com o auxílio de Tayara Caroline Silva da Silva, 30 anos.

Os agentes do Serviço de Investigações Gerais (SIG) estavam investigando o caso, quando receberam uma denúncia anônima sobre o paradeiro de Ingrid, que até então estava desaparecida.

Os investigadores encontraram o corpo da menina enterrado na casa de Tayara, que disse a polícia que a menor foi morta por alguns bandidos que alugaram a casa dela e que ela tinha ajudado a limpar o sangue. Ela foi presa por ocultação de cadáver.

Com as evidências, os investigadores conseguiram traçar o perfil dos envolvidos e chegaram até o menor. Assim que chegaram à casa do jovem, ele mesmo os recebeu e imediatamente confessou o crime.

Diante dos fatos, os agentes conduziram o menor a delegacia, acompanhado de seu pai, para prestar os devidos esclarecimentos. De acordo com a confissão, “Tayara queria matar Ingrid porque achava que ela estaria se envolvendo com do seu ex-marido e sentia ciúmes da menor” e os dois planejaram o crime.

O adolescente disse que eles convidaram Ingrid até a casa de Tayara e lá realizaram o assassinato. O adolescente desferiu duas facadas na cabeça de Ingrid e Tayara deu machadadas, também na região da cabeça da vítima. Após matar Ingrid, os dois saíram da casa e voltaram quatro dias depois para ocultar o cadáver.

Dr. Potter afirmou que a versão do menor é coerente com a denúncia anônima que receberam sobre o crime. Desta forma, a Polícia Civil vai representar o menor junto ao judiciário pela internação dele.

Deixe seu Comentário

Leia Também