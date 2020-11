Mulher de 43 anos é multada em R$ 2 mil por desmatamento

Matheus Rondon com informações da assessoria

Na manhã desta segunda-feira (9), uma mulher de 43 anos, foi multada em R$ 2 mil por desmatamento e exploração de madeira ilegais, no município de Nova Andradina.

Durante fiscalizações, Policiais Militares Ambientais de Batayporã realizavam fiscalização em propriedades e constataram que a proprietária de um imóvel rural, localizado no Assentamento Teijin, executou um corte ilegal de vegetação nativa de porte arbóreo, de diversas espécies, como: Pau Óleo, Balsemim, Angico, entre outras.

Os Policiais efetuaram a medição da área com uso de GPS, que perfez 1,54 hectares, situada no bioma de cerrado e que os restos de galhadas da vegetação derrubados estavam dispostos em leiras. A madeira de porte arbóreo já havia sido explorada e retirada do local.

Tanto a exploração da madeira como o desmatamento foram realizados sem autorização ambiental. As atividades foram interditadasEla também responderá por crime ambiental, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção.

Deixe seu Comentário

Leia Também