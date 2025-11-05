Mulher defende filho autista do marido e é espancada em cidade de MS

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi espancada pelo marido, de 38 anos, ao defender o filho autista das agressões do companheiro. O caso aconteceu na madrugada de domingo (2), mas foi divulgado pelas autoridades apenas nesta terça-feira (4), no Bairro Residencial Modelo II, em Bataguassu.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Cenário MS, a Polícia Militar foi acionada e ao chegar no imóvel encontrou a vítima do lado de fora da residência, chorando bastante.

Ela então contou aos militares que estava em casa quando a criança, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau severo, começar a chorar durante a madrugada. Por conta disso, o homem se irritou e tentou agredir o menino.

Para defender o filho, ela começou a brigar com o companheiro, que desferiu vários socos em seu rosto e tentou estrangular a mulher. O agressor estava no interior da casa e afirmava que não sairia. A equipe policial entrou no imóvel e realizou a abordagem do suspeito.

Questionado, o homem apresentou uma versão distinta dos fatos. Ele confirmou que a criança acordou por volta das 2h30min, mas alegou que a companheira teria começado a provocá-lo, acusando-o de não cuidar do filho. Ele então sustentou que ela tentou agredi-lo primeiro e que ele "apenas revidou com um tapa em seu rosto".

O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Na unidade policial, a vítima solicitou formalmente a concessão de Medidas Protetivas de Urgência contra o agressor.

