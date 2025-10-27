Menu
Polícia

Mulher deixa filhos sozinhos em casa para beber no bar e acaba presa em Corumbá

Alterada, ela chegou a bater em uma vizinha e causar confusão

27 outubro 2025 - 15h24Brenda Assis
Delegacia de Polícia de Corumbá, onde caso foi registradoDelegacia de Polícia de Corumbá, onde caso foi registrado   (Folha MS)

Uma mulher de 23 anos foi presa após deixar os filhos de 3 e 7 anos sozinhos em casa. O caso aconteceu durante a noite de domingo (26), na rua José Barros Maciel, na parte alta de Corumbá.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Diário Corumbaense, a genitora saiu de casa durante a tarde para ir até um bar da região, onde ficou por longas horas consumindo bebidas alcoólicas.

Sabendo que ela tem filhos pequenos, os moradores ficaram preocupados e se mobilizaram para fornecer alimentação para as crianças. Além disso, acionaram a Polícia Militar para atender o caso.

Ao voltar para o imóvel, a suspeita estava agressiva e visivelmente alterada por conta da ingestão de bebidas alcoólicas. Por conta disso, acabou brigando com os vizinhos e chegou a ser acusada de estar ‘possuída por espíritos’ devido suas atitudes.

Durante a confusão, a mulher chegou a bater em uma moradora. Diante da situação, a mulher foi presa em flagrante e encaminhada até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebeu atendimento médico e orientações a respeito dos ferimentos causados em seu momento de alteração.

O caso acabou sendo registrado na delegacia da cidade.

