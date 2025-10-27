Mulher deixa filhos sozinhos em casa para beber no bar e acaba presa em Corumbá

Uma mulher de 23 anos foi presa após deixar os filhos de 3 e 7 anos sozinhos em casa. O caso aconteceu durante a noite de domingo (26), na rua José Barros Maciel, na parte alta de Corumbá.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Diário Corumbaense, a genitora saiu de casa durante a tarde para ir até um bar da região, onde ficou por longas horas consumindo bebidas alcoólicas.

Sabendo que ela tem filhos pequenos, os moradores ficaram preocupados e se mobilizaram para fornecer alimentação para as crianças. Além disso, acionaram a Polícia Militar para atender o caso.

Ao voltar para o imóvel, a suspeita estava agressiva e visivelmente alterada por conta da ingestão de bebidas alcoólicas. Por conta disso, acabou brigando com os vizinhos e chegou a ser acusada de estar ‘possuída por espíritos’ devido suas atitudes.

Durante a confusão, a mulher chegou a bater em uma moradora. Diante da situação, a mulher foi presa em flagrante e encaminhada até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebeu atendimento médico e orientações a respeito dos ferimentos causados em seu momento de alteração.

O caso acabou sendo registrado na delegacia da cidade.

