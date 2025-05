Mulher denuncia abuso durante massagem de Dia das Mães em shopping da Capital

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, sentiu que foi abusada por um massagista durante uma ação de Dia das Mães realizada em um shopping de Campo Grande, localizado na Avenida Afonso Pena. O caso aconteceu na tarde de sábado (10).

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada pela equipe de segurança do estabelecimento comercial. A vítima então detalhou para os miliares que ganhou uma sessão de massagem, que estava sendo oferecida gratuitamente em um stand montado no segundo piso do shopping.

Durante a massagem, ela notou que o homem teria tocado seus glúteos de forma desrespeitosa, chegando a ficar excitado e ‘se esfregando’ nas costas da vítima. Por conta da situação, ela acionou os seguranças para que as autoridades fossem chamadas.

As partes foram levadas para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde foi registrado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também