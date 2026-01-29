Mulher denuncia amiga que pegou R$ 1 mil com agiota no celular dela na Capital

Mulher, de 28 anos, procurou a delegacia no começo da noite desta quarta-feira, dia 28, após saber que a amiga usou o celular dela para pegar R$ 1 mil com um agiota. O caso aconteceu em Campo Grande.

A dívida acabou gerando ameaças por parte do agiota, que cobrou o valor da dívida contraída, caso contrário, iria matá-la.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima contou que foi realizar uma visita na casa da amiga durante a terça-feira, dia 27, e sem seu consentimento, a suspeita passou a usar o celular dela.

Ela só foi descobrir a situação no dia seguinte, quando o agiota passou a enviar ameaças de morte, querendo receber o valor da dívida contraída.

Na delegacia, a vítima manifestou o desejo de representar contra a 'amiga', após gerar todo o constrangimento.

O caso foi registrado como extorsão na delegacia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também