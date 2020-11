Mulher denuncia cunhado por estuprá-la enquanto a irmã dormia

Sarah Chaves com informações da Rádio Caçula

Uma mulher denunciou o próprio cunhado por estupro na madrugada de segunda-feira (23), após uma confraternização no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Três Lagoas.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava na casa da irmã confraternizando na piscina. A irmã teria ido para o quarto dormir e a vítima ficou sozinha com o cunhado na piscina, momento em que o suspeito começou a se esfregar no corpo da vítima dizendo para ela fazer sexo oral nele.

Conforme a Rádio Caçula, a vítima relatou a polícia que se negou a fazer o que o homem pediu, mas ele insistiu dizendo "você não tem nada a perder!". E com medo do autor, se sentindo intimidada com a situação, ela realizou o sexo oral na parte rasa da piscina.

Após o ato, a vítima relata que ficou muito constrangida com a situação e foi embora do local e fez a denúncia via 190.

