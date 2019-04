Mulher denuncia ex-marido por furtar mobília de sua casa

Andressa Aline Moraes Gomes, 27 anos, denunciou o ex-marido por furto na tarde desta quarta-feira (17), em Três Lagoas. Julio Cesar do Nascimento Souza, 29 anos, teria entrada na casa e levado alguns itens sem sua permissão.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher estaria acompanhando o filho de seis anos em um tratamento médico, em Campo Grande, mas ao retornar pra casa na última quarta-feira (17), notou que alguns itens haviam sido furtados, como a máquina de lavar, botijão de gás, uma cama box e uma moto.

Julio Cesar aproveitou a ausência da vítima para ir até o local, mas teria entrada com permissão do irmão da autora, que tem as chaves da residência. Andressa e o suspeito estão separados há dois meses e ela acredita que o ex-marido tenha furtado seus pertences.

O caso foi denunciado a Polícia Civil e segue sendo investigada pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).

Deixe seu Comentário

Leia Também