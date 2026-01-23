Mulher denuncia marido após ter cabelos cortados em fazenda de Ribas do Rio Pardo

Mulher, que não teve a identificação revelada, teve os cabelos cortados durante um ato de violência doméstica cometido pelo marido, em uma fazenda em Ribas do Rio Pardo, na noite da última quarta-feira, dia 21.

O caso aconteceu após o casal estar ingerindo bebida alcoólica e se envolver em uma discussão. O motivo, no entanto, não foi revelado, mas a mulher recebeu diversas agressões pelo corpo.

Segundo o site Jornal da Nova, após bater na esposa, o homem pegou uma faca de serra e passou a cortar o cabelo da vítima.

Após as agressões, a mulher deixou a local acompanhada dos três filhos, todos menores de idade, e buscou abrigo na residência de vizinhos, onde permaneceu em segurança até a chegada dos policiais.

O agressor foi localizado e preso durante a madrugada. Devido à menor distância, ele foi encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Andradina, onde o flagrante foi lavrado.

