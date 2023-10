Mulher denuncia motorista da secretaria de Turismo após ser agredida

Maurício Leonardo Vieira de Lima, é acusado de agredir e ameaçar a então namorada, de 53 anos, em Campo Grande. Os dois seriam servidores públicos, porém, de acordo com o G1, o suspeito trabalha como motorista na Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, mesmo tendo a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), suspensa.

Conforme as informações do site, o caso foi registrado na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres). Para os policiais, a vítima teria encontrado mensagens de outras mulheres no celular do companheiro, enquanto estava em casa com ele.

Após isso, a mulher pediu para que Maurício pegasse suas coisas e fosse embora da residência, momento em que ele a empurrou diversas vezes, a jogou contra a parede e a enforcou. A vítima relatou que o servidor público ainda a ameaçou: “Se você registrar boletim de ocorrência contra mim, eu mato seus gatos e mato sua irmã também”.

Ainda segundo o site, Maurício tinha ingerido bebida alcoólica no momento da agressão. A reportagem apurou que o suspeito trabalha na Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania. A “super pasta” do governo do estado também é responsável pela Subsecretaria de Políticas para a Mulher.

Maurício exerce a função de motorista do secretário, Marcelo Ferreira Miranda, mesmo tendo a CNH suspensa pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS). Segundo o Portal da Transparência, Maurício Leonardo Vieira de Lima exerce o cargo de Dir. Executiva e Assessoramento e recebe R$ 4.887,24, mensal.

O que diz o governo do estado?

A Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, pasta a qual Maurício trabalha, que informou que o servidor foi afastado de suas funções. Em nota, a secretaria disse que a gestão tomará as medidas cabíveis no estrito cumprimento da lei, dentro do andamento dos trâmites processuais.

O governo foi questionado sobre Maurício exercer a função de motorista tendo a CNH suspensa, mas não se pronunciaram sobre o ocorrido. A reportagem não localizou a defesa do suspeito.

“O governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, reafirma seu compromisso com a proteção do direito das mulheres e com combate à violência contra mulheres, razão pela qual tem fortalecido as políticas e instrumentos públicos de apoio às vítimas e desenvolvido, em parceria com Legislativo e Judiciário, um conjunto de ações e parcerias com foco na educação e cidadania, além de uma série de medidas protetivas”.

