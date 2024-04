Mulher denuncia namorado após flagrar ele estuprando a filha de 8 anos em Paranaíba

Homem, de 24 anos, foi preso por estuprar a enteada, de apenas 8 anos, na cidade de Paranaíba. O ato teria sido flagrado pela mãe da menor, quando ela chegava em casa.

Conforme as informações da Polícia Civil, o crime foi denunciado durante a manhã de terça-feira (16), quando a mãe da vítima acionou a Polícia Militar dizendo que ao chegar em sua casa teria encontrado indícios que seu convivente teria abusado sexualmente de sua filha.

Quando os policiais militares chegaram ao local, o homem chegou a correr para uma mata próxima da residência. Para a guarnição, a mulher contou que ao chegar em casa avistou, ainda de dentro do carro, o autor saindo do quarto de sua filha e entrando no banheiro.

Ela questionou a criança o que o homem estava fazendo no local e ela acabou contando que o padrasto teria cometido vários atos libidinosos, como esfregar a genitália dele, no órgão genital dela.

A Polícia Militar conduziu a vítima, a testemunha e a mãe da criança até à DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Paranaíba. Enquanto o caso era registrado, uma equipe da DAM saiu no encalço do autor, que foi localizado e preso cerca de 1 hora e meia depois, sendo conduzido para a delegacia, para a formalização do Auto de Prisão em Flagrante.

A vítima e a testemunha (ambas menores) foram ouvidas em depoimento especial e confirmaram os fatos, inclusive a criança afirmou que os abusos já estariam ocorrendo há mais de um ano. O autuado, por outro lado, negou os fatos. A Delegada Titular representou pela prisão preventiva dele, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário.

