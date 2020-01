Mulher desaparece depois de sair do serviço e ir ao Outback

Familiares procuram por Bárbara Jaqueline de Carvalho Santos, 34 anos, que desapareceu na última quarta-feira (8) na região central de Campo Grande, após sair do serviço e falar que iria a um aniversário.

Segundo informações da irmã dela Jhenipher Carvalho, ainda na quarta-feira Barbara chegou a postar no perfil do Instagram a foto de um chope no restaurante Outback. Barbará manteve contato via WhatsApp com a mãe delas até por volta das 22h, quando foi o último contato da família com ela.

Já nessa quinta-feira (9), por volta das 19h, a família entrou em contato via ligação, mas quem atendeu foi um policial militar informando que o celular foi entregue por uma pessoa na delegacia após ela ter encontrado o aparelho embaixo do banco de uma praça no Coophasul.

Ainda de acordo com Jhenipher nenhum amigo ou o namorado de Barbara tiveram notícias dela. Barbara tem um filho de 13 anos e uma filha de 7 anos e estão desesperados sentindo falta da mãe.

A família não sabe informar qual era a roupa que Barbara estaria usando quando desapareceu. Quem souber do paradeiro dela por entrar em contato no 67 992152442 e falar com a Jhenipher, ou ligar para a polícia no 190.

