Mulher desaparece e manda foto caída no mato

Edna Lorma Santos da Silva, 44 anos, desapareceu no final da manhã dessa segunda-feira (13) ao sair de sua casa, no bairro Tiradentes, dizendo que iria ao posto de saúde, mas não retornou.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelo marido da desaparecida, Valdemar de Araújo Silva, 37 anos, sua esposa demorou a voltar e ele, preocupado por ela sofrer de epilepsia e outras patologias neurológicas e psiquiátricas, fez o caminho até a unidade de saúde, mas não a encontrou.

Durante a busca, Valdemar tentou contatar sua esposa diversas vezes pelo telefone, mas ela não atendia. Na manhã desta terça-feira (14), ela o enviou através do mensageiro WhatsApp, uma foto caída ao chão de uma mata rasteira.

O esposo não conseguiu identificar o local que Edna estava e foi registrar o desaparecimento na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol. A equipe do JD1 Notícias tentou entrar em contato com a família de Edna, para divulgar fotos da desaparecida e mais informações do caso, mas não obteve sucesso.

