Mulher descobre chifre e apanha da amante do marido em MS

Uma jovem, de 29 anos, foi agredida pelo companheiro e a amante dele, depois de descobrir que estava sendo traída. Na manhã de quarta-feira, os autores de 28 e 29 anos, foram presos por agressão pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Coxim.

Conforme as informações policiais, a agressão ocorreu no momento em que a esposa descobriu que estava sendo traída pelo marido. Segundo apurado, a vítima convive há 10 anos com o autor e tem dois filhos com ele.

O casal morava em uma fazenda e ontem foram até a cidade, sendo que ao chegar na cidade de Coxim, o homem deixou a companheira na feira e disse que iria comprar uma botina para o filho, no entanto, ficou duas horas sem atender as ligações da esposa.

Em determinado momento, uma amiga conversou com a vítima e pediu para que ela olhasse a foto de perfil do homem no WhatsApp, sendo neste instante que a mulher viu a foto dele com a amante.

Ela então saiu a procura dos dois pela cidade e quando os encontrou foi tirar satisfação com o marido, no entanto, a amante começou a gritar e a passou a agredi-la fisicamente, tendo sido ajudada pelo marido da vítima, que também a agrediu com pontapés, dizendo que ela era mulher dele, mas não era dona dele.

A vítima, para se defender acabou mordendo a autora e devido aos ferimentos que ficou, precisou ser socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e em seguida foi encaminhada para o Hospital Regional. Assim que teve alta, procurou a delegacia, onde registrou o Boletim de Ocorrência.

Assim que tomou conhecimento dos fatos, a Polícia Civil saiu em busca dos autores e os prenderam em flagrante delito pelos crime de lesão corporal dolosa e ameaça, no contexto da violência doméstica.

