Mulher descobre 'chifre', termina casamento de 20 anos e é ameaçada pelo ex em MS

Uma mulher, de 38 anos, está sendo ameaçada pelo ex-marido depois de descobrir que havia sido corna e que ele fez um filho fora do casamento. Ela teria terminado o casamento de 20 anos, depois que ficou sabendo da traição, em Dourados.

Conforme o registro policial, da união o casal teve um filho, hoje com 20 anos de idade. Neste tempo, o homem acabou formando outra família, com mulher e filho. Porém, a sua esposa descobriu e terminou o relacionamento há cerca de 1 ano.

No entanto, o homem não está aceitando muito bem o término e passou a perseguir a mulher, invadindo a casa onde ela mora e mandando várias mensagens para o celular dela. Com medo, em uma das invasões que ele pulou o muro, a vítima ficou trancada dentro de casa até a chegada do filho.

Ela procurou as autoridades policiais, solicitando medida protetiva contra o homem. O caso foi então registrado como violação de domicílio, ameaça e violência doméstica.

