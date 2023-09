Mulher descobre que a filha de 10 anos está sendo abusada pelo avôdrasto em Terenos

Uma menina, de apenas 10 anos, teria sido abusada sexualmente pelo avô de consideração durante visitas a casa dos avôs na cidade de Terenos. O caso foi denunciado pela mãe da vítima, durante a segunda-feira (10).

Conforme as informações iniciais, a mulher teria descoberto os abusos após ver mensagens de áudio encaminhadas pelo autor a menina. Todas as gravações teriam cunho sexual. Depois disso, ela conversou com a filha e foi informada de o homem estava passando as mãos pelo corpo da criança.

Ele aproveitava para colocar a menor para dormir junto com sua companheira. Neste momento, o autor estaria passando a mão na pequena. Segundo o site Liga da Justiça Rádio e TV, a menina teria passado por uma escuta especializada com a psicóloga do Conselho Tutelar, que fará um relatório e encaminhará para Delegacia de Polícia Civil.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

