Mulher descobre suposto 'chifre' e coloca fogo no carro do ex-namorado em MS

Uma mulher, de 32 anos, teria colocado fogo no carro do ex-namorado após suspeitar que foi traída durante o relacionado na tarde do último sábado (25) o Bairro Triguenã, em Ivinhema.

De acordo com o site Ivinotícias, a mulher teria ateado fogo no veículo durante uma discussão com o ex-companheiro. A briga teria sido motivada por ciúmes, já que a autora descobriu uma possível traição do rapaz.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou as chamas, mas o veículo ficou totalmente destruído. O caso será acompanhado pela Polícia Civil do município.

Deixe seu Comentário

Leia Também