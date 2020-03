Mulher cai da janela do prédio ao tentar burlar quarentena

Sarah Chaves, com informações do G1

Uma jovem de 23 anos tentou fugir de casa pela janela, tentando burlar a quarentena para visitar a mãe e caiu do 1º andar do prédio onde mora em Santos, no litoral de São Paulo,

De acordo com informações da polícia, divulgadas nesta quarta-feira (25), ela tentou fugir após o marido, por conta da orientação de isolamento social, não deixa-la sair para visitar sua progenitora.

Conforme a Polícia Militar, o marido não queria deixar a esposa sair por risco de contaminação por coronavírus. Com isso, ela tentou pular pela janela e caiu ao pisar em uma telha, que não suportou o peso e quebrou "Nós estamos em período de isolamento e ela queria sair de casa para visitar a mãe. Estava nervosa com a situação. Ele disse que não, que não era adequado, houve um conflito entre os dois e ela teria tentado sair pela janela. O casal mora no 1º andar e, ao sair, ela acabou caindo. Teve algumas escoriações", explicou a titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Santos (DDM), Karla Cristina Martins Pereira.

A delegada relata que para socorrer a esposa, o marido também saiu pela janela quebrada e acabou tendo leves escoriações. Os dois foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA)e prestarão depoimentos à delegacia da mulher assim que foram liberados.

