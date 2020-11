Mulher desvia R$ 50 mi de empresa em Dourados para pagar gurus espirituais

O Setor de Investigações Gerais de Dourados cumprem dois mandados de busca e apreensão da Operação Prelúdio na manhã desta quinta-feira (19), que apura o desvio de R$ 50 milhões feitos por uma funcionária de uma empresa na cidade após a suspeita relatar ameaças sofridas por uma mãe de santo.

Conforme o delegado Rodolfo Daltro, a denúncia ocorreu primariamente após a funcionária, que não teve o nome divulgado procurar a polícia dia 5 de outubro falando que estava sendo ameaçada e extorquida por tarólogos de São Paulo. "Desde então o SIG faz diligência para apurar o caso, e assim identificamos um patrimônio incompatível com essa funcionária, com propriedade urbanas, rurais, e gado também, além de indícios de que ela desviava dinheiro da empresa há cerca de quatro anos e procurou essas gurus espirituais em São Paulo para fazerem trabalhos que impediariam que as fraudes que ela praticava contra a empresa viessem a tona", detalhou o delegado.

Foi assim que essas gurus passaram a dizer para a funcionária que ela iria ser presa se ela não fizesse um sacrifício muito grande, e ela acabou destinando R$ 50 milhões para essas mulheres.

Segundo o delegado a funcionária praticava lavagem de dinheiro, inclusive depositando na conta de terceiros para dificultar o trabalho de investigação.

Os investigadores estiveram num edifício localizado na região do Jardim Tropical e em uma casa no Jardim Flórida. "Pedimos sequestros de todos os bens delas, imóveis e veículos para assegurar o ressarcimento a empresa prejudicada", afirmou o delegado.

Deixe seu Comentário

Leia Também