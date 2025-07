Mulher diagnosticada com esquizofrenia tenta matar marido a facadas em MS

Um idoso, de 72 anos, foi esfaqueado várias vezes pela esposa, de 37 anos, durante a madrugada de quarta-feira (23), na cidade de Cassilândia. Ele conseguiu fugir pela janela do imóvel e dirigir até a casa do neto para pedir socorro.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal dolosa no Hospital da cidade. Ao chegar, o idoso detalhou que estava dormindo quando começou a ser atingido por vários golpes de faca pelo corpo, apontando a esposa, diagnosticada com esquizofrenia, como a autora.

Ele explicou ainda que mesmo ferido, conseguiu fugir pela janela do quarto, entrar no carro e dirigir até a casa do neto, onde pediu por socorro e foi encaminhado para o hospital. A equipe médica constatou que a vítima havia sido atingida por cinco golpes e não apresentava risco de morte.

Diante do relato, os militares foram até a casa do casal, onde encontraram a mulher desorientada, falando coisas desconexas e dizendo que havia ingerido veneno. Por conta do estado clínico da suspeita, ela foi levada até o hospital para receber atendimento médico.

Ainda em conversa com a vítima, ele detalhou que a companheira é da cidade de Caçu (GO) e que estavam juntos há pouco mais de cinco meses, após acolher a mulher em sua casa.

O caso foi registrado como lesão corporal e tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia Civil da cidade e será investigado.

