Mulher discute com marido e o ataca com mesa de plástico em Campo Grande

Um homem, de 49 anos, procurou a delegacia para denunciar a própria esposa, de 37 anos, que arremessou uma mesa de plástico contra ele após uma discussão e ainda o agrediu com uma cabeçada no final da tarde desta quinta-feira (3), no bairro Silvia Regina, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que a discussão aconteceu sobre a mesa, pois a esposa teria colocado ela, que servia para jantar, no quarto da criança e o bate-boca se prolongou.

Em determinado momento, a mulher teria dito que não aguentava mais e arremessou a mesa de plástico atingindo a cabeça do marido. Logo na sequência, ela deu uma cabeçada na testa do homem, que ficou uma lesão, além de hematomas no ombro, braço direito, costas e até dedos do pé direito.

O homem explicou na polícia que apenas segurou sua esposa e não a agrediu. Porém, ela ainda proferiu uma ameaça ao dizer que se ele dormisse durante a noite na casa, amanheceria morto.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como lesão corporal dolosa e ameaça.

