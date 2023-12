Mulher diz estar com fome, ganha comida e rouba panela de idoso em Sidrolândia

Uma mulher, de 40 anos, furtou uma panela de pressão depois de pedir comida na casa de um idoso, de 70 anos. O caso aconteceu na cidade de Sidrolândia.

Conforme as informações divulgadas pelo site Sidrolândia News, a mulher disse estar com fome e pediu comida ao idoso. Comovido com a situação, ele deu o alimento para a ladra, que comeu ainda no local e saiu, já levando a panela.

Momentos depois, ele ‘deu’ falta do utensílio doméstico, lembrando que havia oferecido a comida para a mulher no objeto. O homem então resolveu ir atrás da ladra de panelas.

A vítima contou que a mulher é conhecida na região por praticar furtos. Sabendo disso, ele foi até o acampamento Jatobá, onde encontrou com a autora e ela confessou o crime.

Porém, a panela de pressão já havia sido vendida. O caso foi então registrado na delegacia do município.

