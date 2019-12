Mulher diz que matou idoso para se defender de agressões

Gislene Aparecida de Andrade, 29 anos, conhecida como Fia, acusada de matar Raimundo Nonato da Silva, de 66 anos, foi presa no começo da semana em casa por investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Nova Andradina.

Segundo informações da Polícia Civil, Gislaine confessou o crime e deu detalhes de como matou o vendedor ambulante.

O corpo da vítima foi encontrado caído no interior da cozinha da casa onde vivia, localizada na Rua Juscelino Kubitschek Oliveira, no Bairro Centro Educacional, no fim do mês passado.

Na casa de Gislene, foram encontrados diversos maços de cigarros que foram roubados do vendedor ambulante. Segundo o delegado Rafael de Souza Carvalho, a autora mantinha relacionamento amoroso com a vítima há vários anos.

Ela contou que se desentendeu com Raimundo e os dois começaram a brigar dentro de um dos cômodos. Ela pegou uma faca de cozinha e partiu para cima dela.

Gislene conseguiu tomar a faca das mãos da vítima e em seguida desferiu diversos golpe contra a região torácica dele. Na sequência, Gislene fugiu do local levando 15 pacotes de cigarro paraguaio, que foram vendidos para um comerciante da cidade.

O delegado informou que o comerciante foi identificado e entregou parte dos pacotes de cigarro que havia comprado. A autora foi presa e levada para a Delegacia de Polícia Civil de Batayporã, locam onde ficara custodiada.

Deixe seu Comentário

Leia Também