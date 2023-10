Mulher e a filha de 3 anos são resgatadas de cárcere privado em Bataguassu

A Polícia Militar resgatou mãe e filha de um cárcere privado durante a manhã de quarta-feira (11), no bairro Campo Grande, localizado no município de Bataguassu. A jovem de 19 anos, e a criança de 3, eram mantidas presas em casa.

Segundo as informações iniciais, o companheiro da vítima é apontado como suspeito de prender a as duas. Para as equipes policiais, a jovem contou que era agredida, ameaçada de morte e ainda proibida de sair da residência. Ao ser resgatada, ela apresentava lesões no rosto e no pescoço.

As equipes da PM realizaram diligências e conversaram com os vizinhos, que conforme o site Cenário MS, confirmaram que a jovem estava sendo espancada.

O autor das agressões não foi localizado. Após os levantamentos iniciais, as vítimas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde o caso foi registrado como sequestro e cárcere privado, lesão corporal dolosa, ameaça e violência doméstica.

bataguassu

Deixe seu Comentário

Leia Também