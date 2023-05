Mulher é abandonada com ferimento na cabeça em rua do Noroeste

Uma mulher, ainda não identificada, foi abandonada com um ferimento na cabeça durante a manhã desta sexta-feira (12), na rua Custodio de Melo, região do Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a vítima estava caída na rua após um carro branco passar e a abandonar no local. Porém, as testemunhas que viram a cena não conseguiram anotar a placa ou identificar o veículo.

Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi até o local, socorrendo a vítima até o Hospital Universitário, com um corte de aproximadamente 8 centímetros na cabeça.

As equipes da Polícia Militar que atenderam a ocorrência tentaram entrar em contato com a unidade de saúde, para saber o estado de saúde da vítima, mas não tiveram retorno.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal dolosa.

