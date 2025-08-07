Mulher é acorrentada em quarto escuro e sem comida pelo marido por 5 dias

Uma mulher, de 33 anos, foi resgatada pela Polícia Civil do Amazonas (PCAM) cinco dias após ter sido aprisionada em quarto escuro pelo próprio companheiro. Ela foi vítima de diversas violências e permaneceu sem comida durante o tempo em que esteve em cárcere.

O caso ocorreu na comunidade Paraná da Eva, zona rural de Itacoatiara, município localizado a 176 quilômetros de Manaus (AM).

Segundo a Polícia Civil, a mulher foi encontrada na terça-feira (5) dentro de um quarto totalmente escuro, sem ventilação e acorrentada. Ela estava no local desde o dia 1º de agosto, sem se alimentar.

Na residência, também estava a filha do casal, uma adolescente de 13 anos que era ameaçada pelo pai caso oferecesse qualquer tipo de ajuda à mãe.

Conforme o delegado Paulo Barros, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Itacoatiara, as investigações iniciaram quando o pai da vítima realizou uma denúncia após ser avisado pela neta do que estava ocorrendo em casa.

“A filha da vítima, uma adolescente de 13 anos, conseguiu fazer contato com o avô e informou sobre o que estava acontecendo com a mãe. Então o genitor da mulher veio até Manaus e procurou o DPI para denunciar que a sua filha estava em cárcere privado em uma casa localizada na comunidade Paraná da Eva, zona rural de Itacoatiara”, falou o delegado.

De acordo com ele, a mulher foi submetida a diversas violências. O autor do crime fugiu do local quando percebeu a presença das equipes policiais.

A mulher e a filha foram resgatadas e retornarão para Manaus, para residir com o pai da vítima.

“Já instauramos um Inquérito Policial (IP) para investigar os crimes de violência doméstica praticados pelo autor e seguiremos com as investigações para localizá-lo e efetuar a sua prisão”, finalizou o delegado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também