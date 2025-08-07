Menu
Menu Busca quinta, 07 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Mulher é acorrentada em quarto escuro e sem comida pelo marido por 5 dias

Ela conseguiu ajuda após a filha, de 13 anos, denunciar o caso ao avô

07 agosto 2025 - 18h51Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Reprodução/Internet)

Uma mulher, de 33 anos, foi resgatada pela Polícia Civil do Amazonas (PCAM) cinco dias após ter sido aprisionada em quarto escuro pelo próprio companheiro. Ela foi vítima de diversas violências e permaneceu sem comida durante o tempo em que esteve em cárcere.

O caso ocorreu na comunidade Paraná da Eva, zona rural de Itacoatiara, município localizado a 176 quilômetros de Manaus (AM).

Segundo a Polícia Civil, a mulher foi encontrada na terça-feira (5) dentro de um quarto totalmente escuro, sem ventilação e acorrentada. Ela estava no local desde o dia 1º de agosto, sem se alimentar.

Na residência, também estava a filha do casal, uma adolescente de 13 anos que era ameaçada pelo pai caso oferecesse qualquer tipo de ajuda à mãe.

Conforme o delegado Paulo Barros, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Itacoatiara, as investigações iniciaram quando o pai da vítima realizou uma denúncia após ser avisado pela neta do que estava ocorrendo em casa.

“A filha da vítima, uma adolescente de 13 anos, conseguiu fazer contato com o avô e informou sobre o que estava acontecendo com a mãe. Então o genitor da mulher veio até Manaus e procurou o DPI para denunciar que a sua filha estava em cárcere privado em uma casa localizada na comunidade Paraná da Eva, zona rural de Itacoatiara”, falou o delegado.

De acordo com ele, a mulher foi submetida a diversas violências. O autor do crime fugiu do local quando percebeu a presença das equipes policiais.

A mulher e a filha foram resgatadas e retornarão para Manaus, para residir com o pai da vítima.

“Já instauramos um Inquérito Policial (IP) para investigar os crimes de violência doméstica praticados pelo autor e seguiremos com as investigações para localizá-lo e efetuar a sua prisão”, finalizou o delegado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia de Polícia Civil de Água Clara
Polícia
Homem é preso por ameaçar matar a esposa por mensagem enviada à sogra em MS
Homem é preso por estuprar enteada de 14 anos em Coxim
Polícia
Homem é preso por estuprar enteada de 14 anos em Coxim
JD1TV: Policial é baleado no pescoço após perseguir ladrão durante arrastão em SP
Polícia
JD1TV: Policial é baleado no pescoço após perseguir ladrão durante arrastão em SP
Homem é morto com mais de 60 tiros de fuzil na fronteira
Polícia
Homem é morto com mais de 60 tiros de fuzil na fronteira
 Garras
Polícia
Campo-grandense é preso após receber dinheiro de sequestro ocorrido em SP
O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira
Polícia
Motorista estava socorrendo neto quando foi atingido por moto na MS-164, em Ponta Porã
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande
Contrabandista morre ao atirar na própria cabeça durante operação na fronteira
Polícia
Contrabandista morre ao atirar na própria cabeça durante operação na fronteira
Faustão
Polícia
Faustão é internado com infecção na perna em São Paulo
O carro foi localizado na madrugada de hoje
Polícia
Homem aluga carro, não devolve e acaba preso por furto em Campo Grande

Mais Lidas

Ministro Alexandre de Moraes
Política
Placar atualizado mostra posição dos senadores sobre impeachment de Moraes
A mobilização aconteceu durante o começo da tarde de hoje
Polícia
JD1TV: Não foi fuga! Surto psiquiátrico de detento mobiliza equipes em presídio do Noroeste
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Lá vem ele de novo! Frio de 4°C volta para MS neste final de semana
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Adolescente autista é abandonado em rodoviária após ser retirado a força de ônibus em MS