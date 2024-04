Mulher é acusada de flertar com o amigo e apanha do marido em Dourados

Homem, de 28 anos, foi preso por bater na esposa depois de acusá-la de ‘flertar’ com seu amigo. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (10), no bairro Porã, em Dourados.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma lesão corporal. Ao chegar no endereço indicado, foram recebidos pela vítima, uma jovem de 24 anos.

Ela contou aos policiais que estava em um bar com o companheiro e um amigo do casal. Em determinado momento, o homem acusou a mulher de estar flertando com esse amigo, dando inicio a uma briga.

No meio da rua, enquanto voltavam para casa, o autor passou a agredir a vítima com socos e pontapés. Depois de chegar em casa, o homem saiu e foi para a casa da mãe. Os militares foram até o imóvel da genitora do rapaz, onde ele mesmo abriu o portão.

Ao ser questionado, ele confessou as agressões. O autor foi preso em flagrante e levado para a delegacia, onde o caso foi registrado como lesão corporal, se a lesão for praticada contra a mulher, por razoes da condição do sexo feminino e violência doméstica.

