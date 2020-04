Mulher e adolescente são presas traficando skank

Uma mulher, 26 anos, foi presa e uma adolescente, 17 anos, foi apreendida transportando Skank nesta quarta-feira (01), em Ivinhema. Adroga seria levada para o estado de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) abordou um Ford Ka ocupado por três pessoas. O motorista disse aos policiais que havia sido contratado para levar as duas passagerias até a cidade de Araraquara (SP).

Durante a vistoria realizada no veículo os policiais encontraram duas malas com fundo falso, onde estavam escondidos 12,5 Kg de skank. A mulher e a adolescente revelaram terem sido contratadas por um desconhecido para pegar o entorpecente em Dourados e entregar em Araraquara.

As duas também confirmaram a versão do motorista e disseram que ele não sabia que transportavam algum ilícito. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia de Ivinhema (MS), onde a mulher e o adolescente permaneceram à disposição da Polícia Judiciária e acionamento do Conselho Tutelar local.

Deixe seu Comentário

Leia Também