Mulher e adolescentes são flagradas com cocaína avaliada em R$ 100 mil na Capital

Uma mulher e uma adolescente, foram levadas pra delegacia depois de serem flagradas transportando cocaína em ônibus fretado na entrada de Campo Grande. O caso aconteceu durante a noite de quinta-feira (7).

Conforme as informações policiais, uma equipe da PMR (Polícia Militar Rodoviária) fazia fiscalização na entrada da cidade quando deram ordem de parada ao ônibus, que transportava bolivianos de Corumbá (MS) para São Paulo (SP).

Os policiais entraram no veículo, para conversar com os passageiros, verificação de documentos pessoais e a fazer vistoria das condições do ônibus. Para uma melhor abordagem, foi solicitado o apoio do Canil do Batalhão de Choque.

Durante busca com auxilio do cachorro, foi constatado que duas mulheres bolivianas, uma de 26 anos e uma menor infratora de 17 anos, transportavam nos calçados, em forma de palmilha, substância análoga à cocaína, que posteriormente totalizou 2,2 kg do entorpecente.

Elas confessaram o crime e que foram contratadas por uma pessoa desconhecida para transportar a droga até São Paulo, e que receberiam R$ 1 mil cada uma.

Diante dos fatos, a autora, a menor infratora e o entorpecente foram encaminhados à delegacia. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 100.000,00.

