Mulher é agredida a pedradas após falar mal dos sobrinhos em Dourados

Uma mulher de 34 anos foi ameaçada de morte e agredida com pedradas pela irmã, de 38 anos, durante a noite de segunda-feira (23), em Dourados, cidade localizada a 225 km de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima contou que ao chegar do serviço encontrou a parente parada do lado de fora da sua casa. Sem dizer nada, a mulher atingiu a irmã com pedradas e fez ameaças, dizendo que a mataria.

Diante da situação, a vítima conseguiu fugir e acionar a Polícia Militar. Em conversa com a autora, ela explicou que foi até o local para tirar satisfações sobre as falas da irmã sobre seus filhos, negando ter feito ameaças e agredido a familiar.

Diante da situação, as duas foram levadas para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como ameaça.

