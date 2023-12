Mulher é agredida ao comemorar vitória do seu time após jogo de futebol

Uma mulher, de 52 anos, procurou a delegacia depois de apanhar de uma torcedora do time rival durante a noite de domingo (17), no Estádio Andradão, em Nova Andradina. Ela comemorava a vitória de seu time quando a confusão começou.

Conforme as informações que constam no boletim de ocorrência, a vítima teria assistido ao jogo do local e saia de dentro do estádio. Já na parte de fora, ela comemorava a vitória de seu time, quando acabou dando de cara com a autora, que não gostou da comemoração.

Irritada porque seu time perdeu, a mulher passou então a empurrar a vítima. Já no chão, a vítima teve os cabelos puxados. Algumas pessoas que estavam pelo local, conseguiram conter a autora, fazendo as brigar parar. Para os policiais, a mulher contou que não chegou a revidar as agressões, ficando com algumas lesões pelo corpo.

O caso foi registrado como ameaça e lesão corporal na delegacia de Nova Andradina.

Deixe seu Comentário

Leia Também