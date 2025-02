Mulher é agredida com foice e ameaçada de morte pelo companheiro em Batayporã

Uma mulher foi agredida e ameaçada de morte com uma foice pelo seu companheiro na noite deste sábado (8), no bairro Nídio Boffo, em Batayporã, após o indivíduo chegar transtornado na casa em que o casal morava.

Segundo o portal Nova News, a vítima contou no boletim de ocorrência que seu companheiro chegou descontrolado em casa e tentou agredi-la com uma enxada, e tentado se defender, pegou uma foice, esta que foi tomada de suas mãos pelo homem, que a agrediu com um golpe na cabeça, causando ferimentos.

Além das agressões, o homem ameaçou matar a mulher caso ela acionasse a polícia para comunicar o crime.

A Polícia Militar foi acionada e localizou o suspeito em uma residência vizinha e o encaminhou à Delegacia de Polícia Civil de Batayporã, onde a vítima representou contra o agressor e solicitou medidas protetivas de urgência contra o indivíduo.

O caso foi registrado como violência doméstica.

