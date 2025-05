Mulher é agredida com socos no 'pixito' e ameaçada de morte pela ex-madrasta

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi agredida e ameaçada enquanto estava trabalhando. O caso aconteceu em uma loja localizado na Rua Maria Messia Machado, no Jardim Ibirapuera, em Dourados, durante a manhã desta sexta-feira (2).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava trabalhando quando a ex-mulher do seu pai chegou ao local, muito alterada e passou a agredi-la. A trabalhadora foi atingida por tapas no rosto, socos no abdômen e nas partes íntimas. Além disso, a autora tentou enforcar a jovem.

Durante o ataque, ela chegou a fazer ameaças dizendo que iria matar a vítima caso ela não cuida-se da própria vítima. Um colega de serviço da mulher interferiu na confusão, fazendo a briga parar.

O caso foi registrado como vias de fato e ameaça na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado.

