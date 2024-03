Mulher Ã© agredida com vassouradas e ameaÃ§ada de morte apÃ³s descobrir traiÃ§Ã£o do marido

Uma mulher, de 28 anos, foi espancada e ameaçada de morte pelo companheiro, de 19 anos, depois de descobrir que estava sendo traida. O caso aconteceu durante a noite de segunda-feira (25), na Rua Amazonas, região central da cidade de Costa Rica.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço, onde foram recebidos pela vítima. Para os policiais, ela contou que mora com o autor há cerca de 2 anos. Na ocasião mais recente, ela descobriu que estava sendo traida e ao questionar, o companheiro passou a agredi-la.

A vítima foi atingida por socos no rosto, ombros, cabeça e braços, ele também pegou uma faca ameaçando matá-la. Em continuação, o homem passou a bater na vítima com um cabo de vassoura. Durante as ameaças, o autor chegou a dizer que caso fosse preso, iria matar a vítima quando saísse.

Quando os policiais chegaram ao endereço, o autor não estava mais no local. Diligências foram feitas para localiza-lo, mas até o momento o homem não teria sido encontrado.

A vítima foi encaminhada para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. O caso acabou sendo registrado como lesão corporal, ameaça e violência doméstica.

