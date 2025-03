Mulher Ã© agredida 'do nada' ao chegar do serviÃ§o em Nova Andradina

Uma mulher, de 43 anos, foi agredida por duas mulheres, mãe e filha, enquanto voltada do trabalho, em Nova Andradina, durante a tarde desta segunda-feira (3). Segundo a denúncia, as agressoras são suas vizinhas, que moram no mesmo quarteirão, na rua aos fundos da casa da vítima, no bairro Cristo Rei.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, a vítima havia saído da usina em que trabalhava e ao chegar em casa, foi puxada pelos cabelos. As autoras então arrastaram a mulher para o meio da rua, onde passar a agredi-la com socos, chutes e tapas.

Ainda em seu relato, ela explica não saber o motivo das agressões. Ela foi ajudada pelo marido, que estava em casa e saiu para salvá-la. Por conta disso, a vítima ficou com vários ferimentos pelo corpo.

Além das agressões, as autoras ameaçaram ir até o ponto de ônibus, onde a vítima embarca para ir trabalhar, para dar outra surra nela.

Diante da situação, a vítima foi levada para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, sendo aconselhada a ir ao Hospital Regional para passar por atendimento médico.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também