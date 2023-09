Mulher é agredida 'do nada' por desconhecidos em bar na Vila Planalto

A ida a um bar durante a madrugada desta segunda-feira (11), não terminou bem para uma mulher, de 38 anos. Ela foi agredida por um grupo de pessoas desconhecidas no estabelecimento, que fica na Vila Planalto.

Consta no boletim de ocorrência que a vítima deu entrada na Santa Casa com uma lesão no olho, momento em que as equipes médicas acionaram a Polícia Militar. Ao chegar, os policiais fizeram contato com a irmã da mulher.

Ela contou que a vítima estava em um bar quando, por volta das 2h da madrugada, duas mulheres a puxaram pelo cabelo, fazendo-a cair. Aproveitando isso, um homem que as acompanhavam teria chutado várias vezes o rosto da mulher, momento em que acabou ficando desacordada.

A irmã da vítima não soube dizer quem eram os autores das agressões e nem o motivo pelo qual a briga começou. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo a mulher para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida, porém, devido a gravidade dos ferimentos ela acabou sendo transferida para o Pronto Socorro da Santa Casa.

Depois da apuração inicial, a Polícia Militar registrou o caso na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal dolosa.

Deixe seu Comentário

Leia Também