Mulher é agredida durante briga generalizada em boate de Corumbá

Mulher, de 34 anos, ficou ferida e precisou ser socorrida depois de uma briga generalizada em uma casa de eventos localizada no bairro Popular Nova, em Corumbá. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (28).

Conforme as informações policiais, as autoridades foram acionadas para ir até o hospital da cidade, onde a vítima havia dado entrada com um corte na região do ombro esquerdo. Os militares tentaram conversar com a mulher, mas ela estava em visível estado de embriaguez e não conseguiu passar detalhes coerentes à equipe.

Posteriormente, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de briga generalizada na casa de eventos, onde um homem teria sido visto portando uma arma de fogo. No entanto, ao chegar no endereço indicado, não encontraram o suspeito.

Diante da situação, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também