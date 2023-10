Mulher é agredida e ameaçada de morte ao cobrar dívida em Corumbá

Uma mulher, de 34 anos, disse ter sido agredida por três jovens durante a noite de quarta-feira (18), na região do Guaicurus, em Corumbá. Para fugir das autoras, ela precisou se trancar dentro de casa até a chegada da Polícia Militar.

As informações policiais, repassadas pela vítima, apontam que ao cobrar uma dívida, a agressora passou a ficar alterada. Além de apanhar, a mulher foi ameaçada de morte já que o trio teria dito que pagaria outra pessoa para acabar com ela.

Quando questionadas, as autoras negaram as agressões, afirmando que tiveram sim uma discussão com a mulher, mas que não chegaram a agredi-la e muito menos ameaçá-la.

Porém, a vítima apresentava um hematoma no olho direito, lesão apontada por ela como resultado das agressões sofridas. Segundo o site Diário Corumbaense, todas as envolvidas foram levadas à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça.

