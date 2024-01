Mulher é agredida e ameaçada de morte por namorado de quatro meses

Um homem de 58 anos foi preso na madrugada desde domingo (28), em Corumbá, após agredir sua companheira com socos e pontapés, além de ameaça-la de morte após uma discussão.

Segundo o Dourados News, o casal, que estão juntos há quatro meses, teria começado a discutir enquanto estavam bebendo, momento em que o agressor começou a agredir a vítima com os socos e pontapés.

Durante as agressões, o homem pegou uma faca e ameaçou a vítima de morte, que temendo por sua vida, saiu da casa pedindo socorro e acionou a Polícia Militar.

No local, o homem foi encontrado dormindo, com a faca embaixo do travesseiro. Segundo a vítima, essa seria a mesma faca utilizada pelo homem para ameaçá-la.

O homem foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil, com arranhões na região do pescoço. A vítima pediu medida protetiva contra ele.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também