Polícia

Mulher é agredida e arremessada contra pilastra no Terminal Guaicurus

Suspeita deixou o local acompanhada de um homem

30 agosto 2025 - 12h52Luiz Vinicius
Terminal Guaicurus, em Campo GrandeTerminal Guaicurus, em Campo Grande  

Mulher, de 38 anos, foi agredida e arremessada contra uma pilastra do Terminal Guaicurus, no bairro Universitário, em Campo Grande. O caso aconteceu durante o começo da noite desta sexta-feira (29).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi agredida por outra mulher, que trajava roupas de cor amarela.

Populares informaram à Polícia Militar que a agressora arremessou a mulher contra a pilastra, depois puxou os cabelos da vítima e a derrubou no chão, ocasionando um corte na nuca dela.

Após as agressões, a mulher saiu acompanhada de um homem, vestido com roupas de cor azul. A vítima permaneceu desorientada no terminal até a chegada de uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que encaminhou ela até a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

