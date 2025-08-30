Mulher é agredida e arremessada contra pilastra no Terminal Guaicurus

Mulher, de 38 anos, foi agredida e arremessada contra uma pilastra do Terminal Guaicurus, no bairro Universitário, em Campo Grande. O caso aconteceu durante o começo da noite desta sexta-feira (29).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi agredida por outra mulher, que trajava roupas de cor amarela.

Populares informaram à Polícia Militar que a agressora arremessou a mulher contra a pilastra, depois puxou os cabelos da vítima e a derrubou no chão, ocasionando um corte na nuca dela.

Após as agressões, a mulher saiu acompanhada de um homem, vestido com roupas de cor azul. A vítima permaneceu desorientada no terminal até a chegada de uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que encaminhou ela até a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também