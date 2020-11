Mulher é agredida e esfaqueada após flagrar namorado apalpando nádegas de outra

Na manhã desta sexta-feira (6), uma jovem de 21 anos acabou esfaqueada duas vezes depois de flagrar o namorado de 18 anos apalpando as nádegas de outra mulher, em Corumbá, que fica a 444 km de Campo Grande.

A vítima relatou que estava bebendo junto do namorado em uma casa, quando por volta das 5 horas da manhã desta sexta (6) estava no quarto também uma mulher que estava dormindo, sendo que percebeu que o homempassou a apertar as nádegas dessa mulher que dormia , foi quando ela repreendeu ele.

O homem não gostou e passou a agredir a jovem com socos no rosto e para se defender ele pegou um pedaço de pau. Ela foi expulsa da casa pelo autor que a perseguiu de motocicleta pelas ruas e ao encontra-la a esfaqueou duas vezes. A vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital da cidade para ser melhor avaliada.

