Mulher é agredida e estuprada pelo ex na frente do filho de 14 anos em Caarapó

Uma mulher, de 30 anos, procurou as autoridades policiais durante a manhã desta segunda-feira (11), depois de ter sido estuprada pelo ex-companheiro na frente do filho do casal, de apenas 14 anos, na cidade de Caarapó.

Conforme as informações passadas por ela, o homem de 35 anos teria invadido a casa da ex para sob efeito de álcool e drogas para furtar um botijão de gás e trocá-lo por drogas. Porém, acabou sendo ‘pego no flagra’ pela mulher.

Por conta disso, ele a agrediu com socos, chutes e esganadura. Para que os vizinhos não ouvissem os gritos de socorro, o homem ligou um aparelho de som colocando o volume alto. Não satisfeito com a violência já empregada, o autor estuprou a vítima na frente do filho do casal, que para não ser agredido também se trancou no quarto e ligou para os parentes da mãe.

Em determinado momento, enquanto tentava fugir, a mulher foi alcançada pelo agressor, que a arrastou pelos cabelos de volta à residência. O autor, solto há 10 dias após ter sido preso por descumprimento de medida protetiva, fugiu logo após os crimes.

Depois de tomar conhecimento dos fatos, uma equipe da Delegacia de Polícia Civil de Caarapó saiu em busca pela cidade e conseguiu localizar o autor na casa de sua mãe. Ele estava escondido debaixo de uma cama de casal.

O laudo de exame de corpo de delito comprovou a existência de lesões corporais narradas pela vítima. Já o abuso sexual está sendo apurado por exame específico.

