segunda, 12 de janeiro de 2026
Polícia

Mulher é agredida em festa familiar no Itamaracá e precisa de atendimento na Santa Casa

Vítima foi agredida enquanto confraternizava na casa da própria mãe, quando começou a confusão

12 janeiro 2026 - 09h51Vinícius Santos
Ocorrência atendida pela PMMS - Foto: IlustrativaOcorrência atendida pela PMMS - Foto: Ilustrativa  

Mulher de 29 anos foi agredida durante uma confraternização na casa da mãe, na rua Naor Lemes Barbosa, no bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande, na madrugada desta segunda-feira (12/jan).

Segundo o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar (PMMS) se deslocou até a Santa Casa, onde a vítima estava sendo atendida, devido a agressão física. A mulher relatou aos policiais que, durante a confraternização, iniciou-se uma discussão que evoluiu para uma briga generalizada. 

Ela afirmou não se lembrar de quem a agrediu, já que sofreu socos, desmaiou e caiu ao solo. O namorado da vítima a socorreu, levando-a inicialmente para atendimento na UPA Guaicurus – Unidade de Pronto Atendimento 24h Aparecida Gonçalves Saraiva – Universitário.

Na Santa Casa, a vítima aguardava a realização de exames médicos, permanecendo estável. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa no CEPOL – Centro Integrado.

