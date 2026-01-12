Mulher é agredida em festa familiar no Itamaracá e precisa de atendimento na Santa Casa

Mulher de 29 anos foi agredida durante uma confraternização na casa da mãe, na rua Naor Lemes Barbosa, no bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande, na madrugada desta segunda-feira (12/jan).

Segundo o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar (PMMS) se deslocou até a Santa Casa, onde a vítima estava sendo atendida, devido a agressão física. A mulher relatou aos policiais que, durante a confraternização, iniciou-se uma discussão que evoluiu para uma briga generalizada.

Ela afirmou não se lembrar de quem a agrediu, já que sofreu socos, desmaiou e caiu ao solo. O namorado da vítima a socorreu, levando-a inicialmente para atendimento na UPA Guaicurus – Unidade de Pronto Atendimento 24h Aparecida Gonçalves Saraiva – Universitário.

Na Santa Casa, a vítima aguardava a realização de exames médicos, permanecendo estável. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa no CEPOL – Centro Integrado.

